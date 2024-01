Calciomercato Napoli - Il Napoli lavora sotto traccia, ma non del tutto e cerca un altro centrocampista per il mercato di gennaio. Non arriverà solo Samardzic e per questo motivo si pensa ad un nuovo colpo. Le ultime da Il Mattino:

Ma un solo centrocampista, rischia di non bastare per rendere di nuovo competitiva la terra di mezzo azzurra. Allora l'idea, al solito, è quella di ottenere qualcuno in prestito: a tal proposito il Napoli sta cercando di convincere il Tottenham a cedere Hojbjerg.