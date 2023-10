Non solo Osimhen, out altri due azzurri per Verona. Garcia recupera Rrahmani e Gollini

Calcio Napoli - Non solo Victor Osimhen, Rudi Garcia dovrà fare a meno di altri due calciatori per la gara di sabato contro il Verona come si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport. L'allenatore francese infatti dovrà fare a meno sia del centrocampista Anguissa e del difensore Juan Jesus. Ci saranno però i rientri sia di Rrahmani che del portiere Gollini.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"A Verona si rivedranno anche altri due ex: Rrahmani, fuori dal 13’ della sfida con il Braga in Champions per un problema muscolare (sei partite), e Gollini, recuperato dopo il problema alla mano destra rimediato alla vigilia della Lazio e in borghese da un bel po’ (otto partite).

Oltre a Osi, invece, Rudi dovrà fare a meno di Anguissa, al tappeto con la Fiorentina per una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, e Juan Jesus, fuori dalla vigilia della trasferta di Bologna per lo stesso problema - un malanno ricorrente che ha messo in discussione la preparazione - e ancora alle prese con il suo programma personalizzato di recupero".