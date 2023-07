Non solo Napoli, su Karlsson c'è un altro club di serie A

Calciomercato Napoli - Nelle scorse settimane si è parlato molto di Karlsson come possibile soluzione sulle ali per il Napoli. Questa mattina il Corriere dello Sport scrive che il calciatore dell'AZ piace molto alla Lazio:

"Il borsino oggi dice Karlsson, è lui il favorito per rendere più competitiva la batteria di esterni d’attacco a disposizione di Sarri. Allo stato attuale si va per esclusione e sensazioni, con la consapevolezza che da un momento all’altro potrebbe uscire fuori il Castellanos di turno a sorprendere tutti. L’unica certezza è che in quel ruolo dovrà arrivare qualcuno, Sarri lo ha chiesto esplicitamente (e ripetutamente) a Lotito".