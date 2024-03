Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino riporta le ultime notizie in casa SSC Napoli in merito a Gianluca Gaetano e Zito Luvumbo:

"E torna alla base, dopo Cagliari, anche Gaetano: l’idea di De Laurentiis è consegnare al prossimo allenatore una bella brigata di giovani affamati di gloria. Sempre in Sardegna, c’è Zito Luvumbo, 22 anni, in agenda da mesi e per cui i sardi chiedono quasi 25 milioni di euro".