Non solo David, dalla Ligue 1 spunta un'altra alternativa ad Osimhen in caso di addio

Calciomercato Napoli - Sono giorni decisivi per capire quale sarà il futuro di Victor Osimhen. A meno di clamorose offerte, si parla di almeno 150 milioni da consegnare al Napoli, il bomber nigeriano dovrebbe restare in azzurro e prolungare anche il suo contratto.

Il Napoli però, non resta a guardare ed ha già pronta più di un’alternativa in caso di addio. Come riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, Jonathan David del Lille (24 gol e 6 assist in Ligue1) è la prima scelta. In calo, invece, le quotazioni di Hojlund dell’Atalanta (ora c’è la Juve), sempre viva la pista per Terem Moffi del Nizza