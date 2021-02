"Non si muove più!", terrore Osimhen: retroscena sui soccorsi, ceffoni per rianimarlo! Solo in ambulanza si è ripreso

L'edizione odierna de Il Mattino ricostruisce gli attimi di terrore provati dall'intera Ssc Napoli per l'incidente in campo a Victor Osimhen. Un piccolo trauma cranico, ma uno spavento enorme. L’esito della Tac ha dato risultato negativo. La situazione a un certo punto è apparsa precipitare, tre minuti interminabili in cui si è temuto il peggio perchè la scena è stata raccapricciante.

Infortunio Osimhen, retroscena sui soccorsi

Osimhen via in barella Atalanta-Napoli

Il Mattino riferisce che il personale paramedico presente allo stadio ad un certo punto non sapeva che fare attorno a quella barella dove era sdraiato Osimhen, proprio appena fuori il terreno di gioco: provano a dargli uno schiaffo, per rianimarlo. Nulla. Arriva un altro ceffone, ancora più forte. Nulla. Arrivano i medici del Napoli. Lo strattonano, per capire se è vigile. Nulla. Un altro dello staff medico presente alza il braccio del ragazzone per capire. Ma ricade, a peso morto, ai lati della barella.

Infortunio Osimhen, nigeriano cosciente in ambulanza

C’è chi urla di fare in fretta, c’è Tommaso il magazziniere che sbraita contro gli steward che pensano a nascondere i palloni piuttosto che dare una mano a spostare velocemente gli 80 chili di Victor. L’ambulanza dell’ospedale Papa Giovanni XXIII è lì, appena fuori al cancello. Ed è all’interno che Osimhen si riprende, riconosce Raffaele Canonico, il medico del club, e anche Beppe Pompilio, il braccio destro del ds Giuntoli.