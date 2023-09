"Non rompete le palle con questo rinnovo!", Tuttosport e la posizione di ADL sul contratto di Kvara

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come per Aurelio De Laurentiis non ci sia tutta questa urgenza di fare il rinnovo al calciatore Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha un contratto fino al 2027 ed il presidente, a quanto pare, non avrebbe tra le priorità il rinnovo del georgiano.

Rinnovo Kvaratskhelia Napoli

Ecco cosa scrive questa mattina Tuttosport su Kvara: