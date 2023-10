L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla delicata situazione in casa Napoli che vede in bilico la posizione del tecnico Rudi Garcia:

"La crisi fa paura e il numero uno azzurro deve affrontarla per forza in prima persona, a costo di “ commissariare” oltre a Garcia tutti i suoi collaboratori più diretti: dal ds Mauro Meluso al capo dello scouting Maurizio Micheli. Non è infatti a rischio solo la posizione del tecnico francese".