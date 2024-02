"Non proprio un mercato in sordina". Il voto di Gazzetta alle operazioni del Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dato il suo voto alla sessione invernale di calciomercato del Napoli. Per gli azzurri c'è un 6 in pagella motivato in questo modo:

"Quattro arrivi: Ngonge, giovane punta dal Verona; Mazzocchi, esterno destro dalla Salernitana; Traoré dal Bournemouth, centrocampista offensivo già apprezzato nel Sassuolo; Dendoncker, belga duttile, in prestito dall’Aston Villa. Non proprio un mercato in sordina. Ngonge ha grandi mezzi. Dendoncker è un nazionale belga: non sappiamo in quali condizioni sia, ma, nell’andamento della Serie A uno con la sua intelligenza, può influire. Riuscirà Mazzarri a ricavarne il meglio? Ci pare che il Napoli si sia rafforzato con giocatori funzionali al calcio dell’allenatore, di base il 3-4-3- o il 3-5-2, e che possa rilanciarsi nella scalata alla Champions con i gol di Osimhen, quando rientrerà dalla Coppa d’Africa".