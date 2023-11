"Non possiamo più andare avanti così, ho fatto di tutto per sostenerti": ecco come De Laurentiis ha esonerato Garcia

Ultime notizie Napoli - La telefonata di licenziamento di Rudi Garcia da allenatore del Napoli arriva poco dopo le 16, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

La telefonata di licenziamento di Rudi Garcia è De Laurentiis a farla, personalmente:

“E lui che chiude con Garcia che è in Costa Azzurra e si attende la chiamata: «Mi spiace, non possiamo più andare avanti così, ho fatto di tutto per sostenerti». Garcia pensa che non sia vero che abbia fatto ogni cosa. Ma cambia poco, anzi nulla. È un addio senza altri veleni. Il tecnico francese è rimasto quasi in silenzio, ascoltando la comunicazione e basta”