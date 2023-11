"Non più di tre!". Diktat di De Laurentiis a Tudor! Si cercano nuovi collaboratori

"Massimo tre collaboratori", sarebbe questo il diktat imposto da De Laurentiis a Igor Tudor, che oggi dovrebbe firmare come nuovo alelnatore del Napoli.

Ultime notizie. Lo racconta oggi il quotidiano Il Mattino: gran parte dello staff tecnico di Tudor, infatti, ora è andato a lavorare nel Besiktas in Turchia e Tudor deve trovare nuovi collaboratori da portare al Napoli, anche perché lo staff di Garcia andrà via con il francese. "De Laurentiis, come sempre, ha chiesto non più di tre componenti", scrive Il Mattino.