Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata la prestazione di Khvicha Kvaratskhelia in Georgia-Portogallo? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Voti e pagelle Kvaratskhelia Georgia Portogallo

Gazzetta dello Sport 7 L'uomo che segna e che dribbla. Si sbatte, si consuma, dà l’esempio. Trascina la Georgia tra le top 16 d’Europa

Corriere dello Sport 8

Tuttosport 7 Si sblocca dopo pochi secondi con un gol dei suoi per far capire a tutti che è una serata in cui non è ispirato, di più?

Corriere della Sera 8

Repubblica 8