"Non è in forma ma ha voglia: delizioso l'assist a Kvara", le pagelle di Raspadori

Le pagelle di Raspadori dopo Napoli Monza:

Corriere dello Sport 5 - Manda in porta Kvara, e va bene, ma tira una volta e punge pochissimo.

Gazzetta dello Sport 6 - La sufficienza è legata in gran parte allo splendido tocco che manda Kvara davanti Di Gregorio. In una giornata non eccezionale mostra comunque un po' di lucidità.

Il Mattino 5 - Non pare in forma ma ha voglia da vendere: delizioso il suo assist per Kvara. Gagliardinilo massacra fisicamente e non gli lascia un pertugio dove infilarsi.

Tuttosport 5.5 - Si vede poco. Buona combinazione con Kvara, ma non riesce a incidere.