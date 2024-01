Non è escluso che il Napoli punti ad un esubero dalla Premier in difesa: i nomi

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al calciomercato in entrata della SSC Napoli:

"Il Napoli ha l’esigenza di garantire al suo allenatore un difensore che conosca bene la serie A in modo da ridurre al minimo i tempi di inserimento. Rientra in questa categoria Demiral (l’Ah Ahli dovrebbe aprire al prestito contribuendo al pagamento di parte dell’ingaggio) ma non è escluso che — date le difficoltà — il Napoli punti ad un esubero della Premier considerando, ad esempio, il no del Toro per Buongiorno, che Cairo non intende vendere a metà stagione. L’Arsenal non ha ancora aperto al prestito di Kiwior, dal Chelsea — invece — potrebbe diventare un’idea il francese Malang Sarr che trova poco spazio con Pochettino".