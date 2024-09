Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato un curioso aneddoto su David Neres:

"All’Ajax, una volta, si presentò in conferenza con i capelli viola, e nel 2019 non rispose al telefono a Tite, all’epoca ct del Brasile, che voleva avvisarlo della convocazione. «Non conoscevo il numero», disse. Poi, dopo un messaggio su WhatsApp, lo richiamò: et voilà. Carta c’è, carta non c’è: non ama i videogiochi ma preferisce i giochi di prestigio".