Non ci sono più intoccabili: Mazzarri cambia il Napoli, Zielinski verso la panchina

Napoli - Non ci sono più intoccabili in questo Napoli che ha perso i punti di riferimento. Allora, Mazzarri, come spiega Il Mattino, è pronto a cambiare giocatori in campo per la partita con la Salernitana:

Gli intoccabili, in questo Napoli, non ce ne sono più. Rischia per primo Zielinski: al suo posto potrebbe essere schierato Raspadori. Che in questa maniera lascerebbe il ruolo da prima punta a Simeone: visto che sono 4 partite che il Napoli non fa gol, spinge per un posto da titolare

Da valutare dietro. A meno che non si voglia cambiare Ostigard con Juan Jesus. Che pure è un'opzione, nonostante il norvegese sia in lista di sbarco, offerto a mezza serie A. Non ci sono alternative al 4-3-3, viste le assenze. C'è grande apprensione per l'ordine pubblico, dopo la contestazione di Torino e il lancio di fumogeni: controlli serrati all'ingresso del Maradona per evitare l'ingresso di materiale proibito.