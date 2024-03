Non basta Zielinski, Marotta pronto ad un altro colpo per l'Inter di Inzaghi

A lavoro già la dirigenza sportiva che si occupa di calciomercato dell'Inter in vista della prossima stagione. Marotta e Ausilio stanno cercando di provare a chiudere un colpi di livello per la prossima stagione e aumentare il valore della rosa.

Zielinski

Inter: Zielinski, Taremi e altri acquisti

Già tutto fatto con Piotr Zielinski per l'Inter che lascerà in estate il Napoli a zero per firmare con i nerazzurri. Ma non finisce qua. Perché dopo Zielinski l'Inter vuole acquistare anche altri giocatori per accontentare Simone Inzaghi e migliorare la rosa. Un altro giocatore che arriverà a zero è Mehdi Taremi che con Zielinski aggiungerà qualità e alternative tra centrocampo e attacco. Serve almeno un’aggiunta in più, soprattutto in attacco: l’Inter che aveva iniziato già a guardarsi attorno per nuove opzioni offensive, userà i prossimi mesi per mettere ancora più a fuoco l’obiettivo. Il tempo dei sondaggi è arrivato.