"Non basta un singolo giocatore a limitarlo: serve il collettivo". Gattuso ed il piano per limitare Ronaldo: la contromossa del tecnico

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Nel corso dell’allenamento di rifinitura, ieri pomeriggio al San Paolo, Ringhio ha parlato tanto, dando suggerimenti ed avvertimenti, impostando il modulo sulla falsariga della gara giocata sabato contro l’Inter. Con un particolare non banale: chi controllerà Ronaldo che in campionato riaprì al 90’ una gara che il Napoli aveva sempre tenuto in pugno? «Non basta un singolo giocatore per limitarlo, deve essere il collettivo che deve fare i movimenti giusti»: è la conferma che la squadra azzurra sarà bloccata nella difesa a 4, con Demme difensore aggiunto ed i 4 di centrocampo per fare densità tesa ad impedire il fraseggio stretto della Juventus".