“No, grazie”, Conte gela De Laurentiis: tutti i retroscena del mancato arrivo sulla panchina del Napoli

Calcio Napoli - Antonio Conte non sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ieri il tecnico ha annunciato di voler restare ancora fermo dedicandosi alla famiglia con un messaggio sui suoi profili social. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta qualche retroscena proprio sul tecnico ex Inter, Chelsea e Tottenham, ed il presidente Aurelio De Laurentiis.

Retroscena Antonio Conte allenatore del Napoli

Come si legge sul Corriere dello Sport, De Laurentiis ha provato fino all'ultimo a convincere l'allenatore ad accettare la panchina del Napoli subentrando a Rudi Garcia. Il presidente ha iniziato a chiamare l'allenatore subito dopo la Fiorentina e ha continuato anche dopo trattando direttamente con chi cura gli interesse economici e legali di Conte. Il tecnico ha detto un no grazie non per motivi progettuali ed economici bensì solo ed esclusivamente personali.