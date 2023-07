"No, grazie: ce ne vogliono 200 milioni" Retroscena De Laurentiis alla prima offerta PSG per Osimhen

Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis rimane fermo sulla sua volontà di cedere Victor Osimhen soltanto davanti ad una offerta da 200 milioni di euro altrimenti confermerà il centravanti anche per la prossima stagione.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport su Osimhen:

"Non vede l’ora di allenarlo Rudi Garcia, ma al tempo stesso il mercato aperto tiene in apprensione i tifosi, che però hanno capito la filosofia societaria. Aurelio De Laurentiis vuole tenersi il suo centravanti ed ha sparato al Paris Saint-Germain una cifra altissima proprio per cercare di scoraggiare la proprietà qatariota del club francese, che aveva offerto cento milioni e si è sentita rispondere dal presidente: no grazie, ce ne vogliono duecento".