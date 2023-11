Nino D'Angelo: "Domenica il più brutto Napoli degli ultimi anni! Tra giocatori e Garcia nessuno s'è mai innamorato, una cosa mi preoccupa"

Ultime notizie Napoli -Il cantante e tifoso del Napoli Nino D’Angelo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

Domenica ha visto la partita?

Di chi la colpa?

«Non voglio trovare capri espiatori. Ma credo che fra squadra e allenatore nessuno si sia mai innamorato. La scintilla non è scattata. Io resto un tifoso e dunque sarò sempre legatissimo a questi giocatori che ci hanno regalato un grande scudetto. Evidentemente non si sono capiti con Garcia, che ha avuto un approccio difficile con l’ambiente. Napoli è una città solare, invece il francese non ha creato empatia. Vedevo le sue conferenze e non capivo. Però una cosa mi preoccupa...».

Cosa?

«Domenica lo stadio era pieno di gente ed entusiasmo, che si è spento in fretta. Per la prima volta non ho sentito il coro “i campioni dell’Italia siamo noi”. E questo non è un bel segnale. Finora il Maradona si è riempito e serve che la squadra riaccenda in fretta quella passione che a Napoli è qualcosa di unico e trascinante».