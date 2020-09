Nigeria, il CT Rohr: "Osimhen? Può diventare forte come Drogba, ho un retroscena inedito legato alla trattativa con il Napoli"

Ultimissime Napoli - Gernot Rohr, Commissario Tecnico della nazionale di calcio nigeriana, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna de "Il Mattino". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Tra le stelle della Nigeria c'è Osimhen, un giovane che vuole sfondare a Napoli.

"Un grande calciatore, molto importante per noi e lo sarà ancora di più sopratutto grazie all'esperienza che potrà fare in un top club come il Napoli. Anche se giovane, ha tanta qualità e la farà vedere in Italia".

Victor è il nuovo Drogba?

"Non è ancora come Drogba, potrebbe diventarlo lavorando molto per esaltare le sue doti. Ho visto in Champions come gioca il Napoli, Victor potrà sfruttare gli spazi che creano i suoi nuovi compagni. È intelligente e preparato, sa adattarsi ai compagni e al sistema di gioco. Micidiale negli spazi, può giocare da prima punta o con un partner. Ha fisico e velocità, ottimo destro e sinistro e soprattutto grande feeling con il gol. Quando è venuta fuori la trattativa col Napoli, Victor mi ha chiesto cosa fare e io gli ho suggerito di parlare con l'allenatore: credo che con Gattuso ci sia già una buona intesa. Siamo felici di questa esperienza italiana di Osimhen, ma ricordo che c'è una buona rappresentanza di nigeriani in serie A: Troost Ekong, Ola Aina e Simy".

Osimhen ha confessato il timore di trasferirsi in Italia perché c'è razzismo nei nostri stadi: potrebbe esserne condizionato?

"Non credo che questo rappresenterà un problema per lui, che ha già avuto esperienze in Germania, Belgio e Francia, dove vi sono state situazioni non facili. Lui è molto forte mentalmente".