Niente turnover per Garcia: è costretto a mettere la miglior formazione, con l'Udinese non può sbagliare

Napoli - Rudi Garcia si gioca tanto con il suo Napoli contro l'Udinese nel turno infrasettimanale. Perché il tecnico francese deve fare i conti con quello che è accaduto in queste ultime settimane. Sono quattro le prossime partite del Napoli di Garcia e quella con l'Udinese è la più facile, per questo non può essere sbgliato visto che aria tira nell'ambiente e il momento della squadra. Come scrive Gazzetta, non ci sarà turnover per il club dinanzi ai 45 mila spettatori che saranno presenti al Maradona per spingere la squadra contro i friulani.