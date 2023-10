Niente rifinitura al Maradona per scaramanzia: il retroscena

Calcio Napoli - Nel Napoli tiene banco anche la scaramanzia sottolinea l'edizione napoletana di Repubblica. La partita contro il Milan è di vitale importanza per il futuro degli azzurri anche per restare aggrappati alla zona Champions, obiettivo primario per il club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Napoli Milan, la scaramanzia degli azzurri

Dicevamo come il quotidiano Repubblica dia spazio anche ad un aspetto scaramantico che ha visto protagonisti Rudi Garcia e squadra nella vigilia di gara contro il Milan. Gli azzurri infatti non hanno effettuato ritiro pre gara svolgendo la rifinitura a Castel Volturno e non allo stadio Maradona come accaduto di recente.