Niente due punte a Salerno: turnover di Garcia, ha deciso chi riposa tra Raspadori e Simeone

Napoli - Svolta con il cambio modulo in Napoli Milan, difficile però pensare che contro la Salernitana si parta con questo sistema con le due punte. Come spiega Il Mattino, resta il fatto che vanno conservate pure delle frecce in caso in cui il piano-gara iniziale non funzioni. Insomma, difficile pensare di vedere Simeone e Raspadori titolari dall'inizio. Meglio ipotizzare una staffetta, magari conservando Giacomino come arma di riserva. Anche perché, poi, c'è l'ultimo mini-ciclo con Union ed Empoli, prima dell'ultima sosta del 2023.