Niente Castel Volturno, oggi il Napoli si allena allo stadio Maradona: ecco il motivo

Oggi la SSC Napoli non si allenerà a Castel Volturno, come di consueto, bensì allo stadio Diego Armando Maradona, in una seduta a porte chiuse nel tardo pomeriggio.

Ultime notizie. A riferirlo è l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, che spiega come Rudi Garcia abbia preferito traslocare momentaneamente dal centro sportivo di Castel Volturno per testare allo stadio Maradona le stesse condizioni climatiche in cui si giocherà la partita di domani sera contro il Sassuolo. Un modo per evitare il gran caldo di questi giorni e far sì che la squadra torni a prendere confidenza con il terreno di gioco di casa.