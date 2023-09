Nicolato: "Napoli? Senza Spalletti perde continuità di lavoro, ma Garcia è un altro grande allenatore"

Paolo Nicolato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Quando ha saputo che Mancini si era dimesso a cosa ha pensato?

«Più che pensiero c’è stato stupore, disorientamento. Nessuno se lo aspettava. Si capiva chiaramente che c’era da parte della Federazione la volontà di proseguire con lui. Tempi e modalità, poi, non mi riguardano»

Quanto e cosa ha perso il Napoli nel vedere andare via Spalletti?

«Perde senz’altro un ottimo allenatore e la continuità del lavoro, che è un fattore chiave per raggiungere buoni risultati. Per fare una similitudine in generale siamo sempre molto preoccupati del pilota, forse dovremmo porre un pò più di attenzione anche sulla macchina. Garcia è un altro grande allenatore e il Napoli un’ottima squadra».