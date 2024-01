Ngonge voluto a tutti i costi da De Laurentiis: ha già convinto tutti in una settimana, Mazzarri lo lancerà subito nella mischia

Il Napoli ha chiuso l'acquisto di Ngonge in attacco, un profilo voluto a tutti i costi dal presidente De Laurentiis. Intanto, come spiega La Gazzetta dello Sport, il giocatore farà subito il debutto e sarà lanciato da Mazzarri nella mischia già nella prossima partita di Serie A. Per Lazio-Napoli, infatti, tutto il mondo Napoli all’Olimpico si aspetta il debutto di Cyril Ngonge. Nella prima settimana di lavoro Ngonge ha convinto tutti, Cyrill è pronto a dare il suo apporto di qualità e a infiammare i nuovi tifosi.