Ultime notizie SSC Napoli - Si ferma Cyril Ngonge. L'attaccante del Napoli, scrive il Corriere dello Sport, era rientrato da poche settimane dopo un problema muscolare che l'aveva tenuto ai box per un mese, ha lasciato la seduta di ieri mattina nelle fasi iniziali per un trauma contusivo alla coscia sinistra. Condizioni da valutare in vista della sfida di domenica contro il Monza.