Ngonge la scommessa personale di De Laurentiis! Cerca spazi per riemergere e tornare a stupire

Napoli - Aurelio De Laurentiis ha una nuova scommessa nel Napoli di Conte, si tratta di Cyril Ngonge! L'attaccante arrivato dall'Hellas Verona per 20 milioni di euro circa cerca spazi, angoli da occupare e la possibilità per riemergere e tornare a stupire come già gli è successo come scrive La Gazzetta dello Sport. In questo mosaico internazionale, tra stelle che abbagliano, è Cyril Ngongela «scommessa» personale di De Laurentiis.