Nessuno più si nasconde a Napoli, c'è un dettaglio che stuzzica l'ambiente

Nessuno più si nasconde a Napoli. Questa squadra ha le carte in regola in Italia e in Europa per essere tra le migliori, lo annuncia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

La mentalità sempre più spietata di una squadra capace di controllare e vincere anche le partite più ostiche, scrive il quotidiano, "ha fatto salire l’autostima di un gruppo affamato: è soprattutto la Champions che oggi sta stuzzicando, e parecchio, tutto l’ambiente Napoli"

