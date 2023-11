Nessuno mea culpa di De Laurentiis: crede che il suo unico errore sia stato scegliere Garcia, lungo incontro con Mazzarri

Calcio Napoli - Il Napoli cambia tutto e va avanti secondo le idee di Aurelio De Laurentiis. Secondo Il Mattino, per il presidente è convinto di non aver sbagliato nulla, il suo unico errore è quello di aver scelto Garcia come allenatore.

De Laurentiis e Mazzarri si chiudono in un ufficio a parlare a lungo, anche dopo l'allenamento: i due arrivano quasi insieme al campo. De Laurentiis ha ancora la convinzione che il suo unico errore in questa estate sia stato quello di affidare la squadra dello scudetto a Garcia. È il massimo mea culpa che riesce a fare. Ha trovato una specie di capro espiatorio e nessuno attorno a lui ha la forza di fargli notare il corollario di errori commessi dal 4 giugno in poi e consigliare la strada giusta.