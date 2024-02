Nessuno come il Napoli, tanti punti conquistati nella 'zona Mazzarri': il dato

La scossa con Mazzarri. Sei punti in rimonta, dopo aver sfiorato il baratro. In piena zona Mazzarri: «Perché così è più bello». Intanto con 11 punti fatti da inizio stagione, nessuno è come il Napoli nel rialzare la testa dopo essere passati in svantaggio.

Napoli, recuperi nella zona Mazzarri

Come riporta Il Mattino, anche con Garcia, era già successo di riuscire a rimontare, ma con Mazzarri è consuetudine. Ha il suo modo di elettrizzare i giocatori, almeno questo dicono gli indizi e i risultati. Ma Mazzarri e il suo gioco ancora non si affidano ai destini dei suoi attaccanti, visto che da quando c’è lui in panchina, ormai da tre mesi, Simeone e Raspadori non hanno mai fatto gol in campionato.

