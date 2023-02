Calcio Napoli - Oltre a quella generale c'è un'altra classifica che premia la filosofia di gioco inculcata da Luciano Spalletti alla squadra. Gli azzurri primeggiano per distacco in quella relativa al possesso palla. Il Napoli va oltre il 60%. Per la precisione la compagine di Spalletti è al 61,2% seguita dalla Fiorentina (57,6) e dal Monza (55,7). Più staccato il Milan con il 54,7.