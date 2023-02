Nessuno come il Napoli in Europa: media punti e non solo, c'è un dato davvero pazzesco

Calcio Napoli - Lo strapotere del Napoli ormai non fa quasi più notizia. in Italia gli azzurri hanno praticamente in tasca lo scudetto, anche se Luciano Spalletti predica calma e tiene tutti sulla corda per evitare cali di tensione. Tuttavia con 18 punti di vantaggio sulla seconda diventa quasi impossibile non pensare al tricolore. Solo un clamoroso crollo, con conseguente filotto di vittorie di chi insegue, potrebbe cambiare uno scenario già scritto. Il Napoli però è anche tra le migliori d'Europa come media punti.

Media punti Napoli migliore d'Europa

Questo napoli sta viaggiando ben oltre i punti conquistati dalla famosa Juventus allenata di Antonio Conte che a fine anno nem ise insieme qualcosa come 102. Ma c'è anche dell'altro. nessuno nei top cinque tornei europei ha 18 punti di vantaggio sulla seconda e soprattutto una media punti mostruosa di 2,7 a partita. Il Napoli in questo momento è meglio, sotto questo punto di vista, di corazzate come Bayern, PSG.