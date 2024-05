Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica commenta quanto accaduto ieri durante la gara tra Napoli e Bologna allo stadio Maradona e che ha visto gli azzurri perdere per 2-0:



"Nervi tesi per Kvaratskhelia, che s’è fatto ammonire per proteste ed è doppiamente distratto dalla telenovela per il rinnovo del suo contratto e dagli Europei alle porte".