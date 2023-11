Nervi tesi e delusione, ma De Laurentiis ha una certezza sulla stagione di Rudi Garcia: il retroscena

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno racconta il momento di riflessione di De Laurentiis sulla panchina di Rudi Garcia:

"Anche ieri il presidente era a Castel Volturno a seguire l’allenamento e dopo il pareggio contro l’Union Berlino: i nervi sono tesi, c’è amarezza e delusione anche per gli errori commessi. All’indomani Garcia li ha analizzati in sala video arrabbiandosi per la superficialità nelle coperture preventive riguardo all’azione del gol del pareggio dell’Union e ad altre situazioni. De Laurentiis non gradisce che certi problemi si ripresentino soprattutto nelle gare al Maradona, immaginava di poter già indirizzare la qualificazione agli ottavi con gli incassi relativi alla vittoria e, invece, ha dovuto ingoiare un altro boccone amaro. Il patron è convinto che Garcia possa portare la stagione a termine almeno con gli obiettivi minimi: entrare nelle prime quattro accedendo così alla Super Champions e conquistare gli ottavi di finale alle spalle del Real Madrid nel girone. Nel calcio ovviamente tutto passa per i risultati, la partita di domani contro l’Empoli è un appuntamento molto importante, Garcia vuole stavolta una sosta più serena rispetto alle precedenti preparandosi poi al tour de force in cui affronterà in sequenza Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus".