Infortunio Neres, Gazzetta: Conte pensa a due alternative, c'è un favorito per la Lazio

Notizie Napoli calcio - L'infortunio di David Neres è un fulmine a ciel sereno per Antonio Conte. L'attaccante brasiliano resterà ai box tra i 30 ed i 40 giorni, saltando anche il big match contro l'Inter.

Sabato ci sarà Lazio-Napoli e Conte sta già studiando come sostituire Neres, ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

"E le ipotesi sul tavolo al momento sono soltanto due, almeno per giocare nell’undici titolare e senza essere costretti a rivoluzionare troppo la squadra. Per Giacomo Raspadori e Cyril Ngonge si apre un’autostrada per cercare di prendersi la gloria. Per lasciare un segno forte e tangibile sulla stagione azzurra. L’opzione più credibile sembra proprio quella di Raspadori: un destro a sinistra, come lo era Kvara e come il Napoli ha cercato di prendere sul mercato per tutto il mese di gennaio, prima di chiudere poi per Okafor, non proprio la prima scelta".