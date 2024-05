Nemmeno ieri Calzona non ha potuto lavorare con la rosa al completo, in quattro del Napoli in forse col Lecce

Ultime notizie SSC Napoli - Ultimi allenamenti per il Napoli, poi arriverà il momento dei saluti. Domenica chiuderà la stagione contro il Lecce, domenica alle ore 18 al Maradona, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Farlo con una vittoria sarebbe il modo migliore di congedarsi - per il Napoli - dopo un’annata travagliata:

"Terrebbe gli azzurri in corsa per la Conference League in caso di trionfo della Fiorentina. Ieri Calzona non ha potuto lavorare con la rosa al completo. Osimhen, Zielinski, Mario Rui e Ngonge infatti hanno svolto un programma personalizzato"