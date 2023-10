Nell’intervallo di Napoli-Fiorentina si è lasciato andare persino il vice presidente Edoardo De Laurentiis

L'edizione in edicola oggi di Repubblica sottolinea un gesto del vice presidente Edoardo De Laurentiis nel corso di Napoli-Fiorentina:

"De Laurentiis ha capito che è arrivato il momento di agire, ma senza ripetere i gravi errori commessi in estate dopo l’addio di Luciano Spalletti, che ieri ha riabbracciato in Nazionale i tre azzurri convocati ( e molto spaesati) dall’Italia: Di Lorenzo — a riposo per i postumi di un leggero infortunio — Meret e Raspadori. Nellospogliatoio del Napoli regna la nostalgia per il recente passato e nell’intervallo della deludente sfida di domenica contro la Fiorentina si è lasciato andare persino il vice presidente Edoardo De Laurentiis, incitando i giocatori con una frase cara al tecnico del terzo scudetto. “Uomini forti, destini forti”. Clicca qui per vedere".