Calciomercato Napoli - Politano nei prossimi giorni firmerà il rinnovo col Napoli: De Laurentiis, dopo aver raggiunto l'intesa con Osimhen, ha fretta di mettere la parola fine a tutti i potenziali casi di tensione all'interno dello spogliatoio. Ma all'orizzonte si apre anche il vertice con i manager di Kvara per iniziare a gettare le basi per il futuro del georgiano: non c'è fretta, non è una priorità ma il Napoli non vuole più calciatori con il broncio.