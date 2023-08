Nei contratti dei nuovi calciatori ADL sta inserendo una particolare postilla sui capi d'abbigliamento: i dettagli

Calciomercato Napoli - L'affare Gabri Veiga è ormai vicino alla conclusione, nonostante qualche intoppo burocratico legato ai contratti e ai diritti d'immagine. Proprio a proposito dei contratti, l'edizione in edicola oggi de Il Mattino riporta una curiosità: nei contratti con i nuovi calciatori il club vuole inserire una particolare postilla legata all’eventuale produzione in proprio anche di altri capi di abbigliamento. Segnale che oltre alle maglia fatte in casa, nell’ufficio marketing del Napoli si pensa anche ad altro.