Neanche uno scatto di orgoglio da parte di Zielinski: tanta confusione nel Napoli

Napoli - Criticato Piotr Zielinski da Il Mattino dopo quello che ha mostrato anche in Milan-Napoli. Tanta confusione degli azzurri in una partita che valeva molto per la zona Champions.

Da parte di Zielinski non vi è stato neanche uno scatto di orgoglio. A centrocampo né Lobotka né Anguissa hanno le idee e il ritmo della scorsa stagione. Ci sono poco vigore e tanta confusione del Napoli. Nell'ennesimo ridisegno tattico contro un avversario di livello medio qual è attualmente il Milan andato infatti in difficoltà nel finale.