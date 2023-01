Ndombele titolare con la Samp? Gazzetta: c'è un indizio che porta a pensare alla sua titolarità

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non esclude la possibilità di vedere titolare contro la Samp il francese Tanguy Ndombele al posto di Frank Anguissa:

"La fisicità di Ndombele Anche il francese ha mostrato di essere in buona condizione, mentre magari in questa fase Zielinski sta faticando di più. Magari per lui è meglio il 4-3-3 ma bisognerà leggere bene i diversi momenti della partita. E la fisicità dell’ ex Tottenham può diventare importante, valutando che già da oggi le previsioni danno pioggia su Genova e dunque sarà probabile trovare un campo pesante, dove conteranno anche i muscoli".