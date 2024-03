Nazionali, Calzona lascia Castel Volturno: tanti calciatori resteranno affidati ad altre figure per gli allenamenti

Napoli - Dopo la sfida di San Siro, ci sarà la settimana di sosta per gli impegni delle nazionali. Calzona raggiungerà il ritiro della Slovacchia (dove ha convocato anche Lobotka) insieme al suo staff per il doppio impegno di amichevoli contro Austria e Norvegia. A Castel Volturno rimarranno comunque in tanti. Da Lindstrom a Simeone, fino ad arrivare a Mario Rui, Natan e Juan Jesus. Insomma una folta truppa di giocatori che sarà orfana anche del preparatore atletico Sinatti (in partenza con la Nazionale di Spalletti per la tournée negli States). La squadra dovrebbe essere affidata a Beccacioli e Cacciapuoti, probabilmente a Gianluca Grava e a Rosalen (come preparatore dei portieri) prima del rientro di Calzona.