Calciomercato Napoli, il basco Kepa sta vincendo la volata su Navas e Mignolet, ma non ha ancora tagliato il traguardo: il belga del Bruges, 34 anni, non pare più disposto ad attendere i tempi del Napoli. Diversamente da Keylor Navas, 35 anni: perché il portiere del Psg dà un vantaggio. Ovvero il Psg sarebbe disposto a cederlo, dando sempre una mano al pagamento dell’ingaggio, fino al 2024, dunque per due anni, dettaglio che stuzzica De Laurentiis.