Il Mattino - Natan verso l'addio: definito il futuro del difensore brasiliano

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino riporta le ultime notizie in casa SSC Napoli in merito al futuro di alcuni difensori attualmente in rosa:

"Non è semplice dar via Ostigard e Natan. E anche Jesus non è proprio in cima alla lista dei desideri. Natan potrebbe essere girato a qualche società amica in prestito: operazione che va fatta anche rapidamente. Perché la regola del Napoli è nota: per uno che va via, uno arriva. Ma, certo, nella prossima estate non si potrà aspettare agosto per prendere i difensori".