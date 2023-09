Natan titolare in Genoa-Napoli: Rudi Garcia ci ripensa, il motivo

Importanti notizie che arrivano riguardo il nuovo acquisto in difesa Natan. Il Napoli sta attendendo il momento giusto e Rudi Garcia potrebbe schierarlo titolare già alla prossima partita col Genoa di ritorno dalle Nazionali.

Natan

Genoa Napoli: Natan titolare o in panchina?

Napoli - Nei giorni scorsi si è parlato tanto dell'occasione per Natan di fare il suo esordio con la maglia del Napoli contro il Genoa, ma ora le cose possono cambiare. Come rivelato da Il Mattino, Rudi Garcia ci ripensa. Se il Napoli non avesse perso con la Lazio, allora sarebbe andata esattamente così, con il nuovo acquisto in campo dal primo minuto.

Adesso però a Marassi diventa una partita molto importante per la classifica. Perché Il Napoli ha l'obbligo di vincere e per questo motivo Rudi Garcia riflette se schierare Natan subito in questa partita col Genoa o aspettare ancora. Resta comunque un investimento da 12 milioni e non può non essere utilizzato.