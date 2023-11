Secondo quanto raccontato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, aspettando i nuovi arrivi del Napoli va detto che sinora il mercato estivo non ha inciso molto sul nuovo assetto.

Come scrive il quotidiano, nel mirino ci sono Lindstrom, Cajuste e anche il difensore centrale Natan:

"Cominciando dal brasiliano Natan, che in prospettiva può diventare un ottimo difensore ma che attualmente non può avere in campo il carisma del sudcoreano Kim Minjae"