Natan, nessun impatto alla Kim: può sfruttare la sosta per convincere Garcia

Con la sosta del campionato per le nazionali, Natan potrà sfruttare una decina di allenamenti per accelerare il percorso d’inserimento, giovedì ci sarà anche un’amichevole contro la Primavera.

Natan

Natan può debuttare col Genoa

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, il coordinatore del reparto scouting Maurizio Micheli ha scelto Natan proprio per le caratteristiche del calcio che vuole proporre Garcia: linea difensiva alta, con i piedi sul centrocampo, necessità di ricercare l’anticipo nei tempi giusti ed esplosività nel coprire la profondità. Natan non ha avuto l’impatto di Kim che dal primo allenamento non è più uscito dal campo. Viene dal campionato brasiliano, non ha esperienze in Nazionale, fino ad inizio agosto ha giocato nella difesa a tre ma ha le qualità per dare il suo contributo, soprattutto nell’impostazione del gioco nel corto e nel lungo.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli